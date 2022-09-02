وزارة التربية تلغي رسميا نظام التفويج

قررت وزارة التربية الوطنية، الرجوع إلى نظام التدريس العادي و إلغاء نظام التدريس بالتفويج في كل المراحل التعليمية خلال هذا الموسم الدراسي القادم 2022-2023.

وقالت الوزارة في بيان لها أمس الخميس “أنه تبعا لمخرجات مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 28 أوت 2022، وتطبيقا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، باستشارة الشركاء الاجتماعيين، تعلن وزارة التربية الوطنية أنه سيتم الرجوع في هذا الموسم الدراسي إلى التنظيم العادي للتمدرس في كل المراحل التعليمية وفق ما هو معمول به بهذا الخصوص والتخلي عن التنظيم الاستثنائي.

وأكدت وزارة التربية الوطنية أنها مستعدة و تبقى في جاهزية تامة لاتخاذ التدابير التنظيمية والتربوية اللازمة والمناسبة عند الاقتضاء.

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