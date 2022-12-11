وزارة التربية تكشف عن موعد تسليم كشوف النقاط

أمرت وزارة التربية الوطنية تعليمة مديرة التربية الموزعين عبر التراب الوطني، بتسليم كشوف النقاط للتلاميذ يوم 22 ديسمبر، المصادف لأول يوم عطلة، وحذرت المؤسسات من عملية تأخير تسليم كشوف النقاط كما حدث السنة الماضية.

وشددت الوزارة في تعليمة لها، على ضرورة إعلام التلاميذ بالنقاط التي تحصلوا عليها في كل مادة ،عقب التصحيح الذي أكدت الوزارة أن يكون جماعي، كي يتمكن التلميذ من معرفة أّخطائه ومحاولة تفاديها في الإختبارات القادمة.

من جهة أخرى إقترحت الوزارة مجموعة من النقاط، خاصة بالأقسام النهائية مع بداية الفصل الثاني، من بينها تدريب التلاميذ على حل أسئلة الامتحانات السابقة.

بالإضافة إلى القيام بعمليات تحسيس واسعة لتحذير التلاميذ من الغش في الامتحان والنتائج المترتبة على ذلك، وكذا استغلال الأرضية الرقمية للديوان الوطني للتعليم عن بعد، من خلال الدروس التي يقدمها.

وكذا تلقين التلاميذ المقبلين على شهادة البكالوريا كيفية اختيار المواضيع المقترحة يوم الامتحان وكذا كيفية استغلال الوقت وعدم تضييعه.

وأوضحت وزارة التربية أن هذه الاقتراحات من شأنها أن تضمن استمرار تمدرس التلاميذ، خاصة في الأقسام النهائية. حيث أن التلاميذ في هذا المستوى يكون الكثير منهم قد غادروا مقاعد الدراسة بداية شهر أفريل، حيث تخوفت الوزارة من انتشار الظاهرة

ليديا كبيش

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