وزارة التربية تكشف عن مواقيت الدراسة في رمضان لكل المراحل التعليمية

أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، عن توقيت العمل في المؤسسات التعليمية خلال شهر رمضان 2023.

وحسب نص البيان، ستكون مواقيت العمل في المؤسسات التعليمية بمناسبة حلول شهر رمضان، من الساعة الثامنة والنصف إلى الساعة الثالثة والنصف زوالا.

في حين تكون الدراسة، من الساعة السابعة صباحا إلى غاية الساعة الثانية زوالا بالنسبة للولايات التالية: أدرار، الأغواط، بسكرة، بشار، تمنراست. وورقلة، إليزي، تندوف، الوادي، غرداية، تيميمون، برج باجي مختار. وأولاد جلال، بني عباس، إن صالح، إن قزام، تقرت، جانت، المغير والمنيعة.

هذا وتحدد فترة الدراسة اليومية خلال هذا الشهر حسب كل مرحلة تعليمية وفق الترتيبات التالية:

مرحلة التعليم الابتدائي:

بالنسبة للمدارس الابتدائية التي تعمل بنظام الدوام الواحد، تخفض كلا من الفترة الصباحية والفترة المسائية بنصف ساعة، في حين يستفيد التلاميذ بين هاتين الفترتين براحة مدتها ساعة وخمسة عشرة دقيقة.

أما بالنسبة للمدارس الإبتدائية التي تعمل بنظام الدوامين، فتخفض الفترة الصباحية التي مدتها ساعتين وخمسة عشر دقيقة، إلى ساعة وخمسة وأربعين دقيقة.

وتخفض الفترة المسائية التي مدتها ساعتين وخمسة عشرة دقيقة إلى ساعة وثلاثين دقيقة.

مرحلة التعليم المتوسط ومرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

تخفض مدة الحصة التعليمية ذات الساعة الواحدة بخمسة عشر دقيقة. وينظم اليوم الدراسي في فترتين تشمل كل فترة على 4 حصص. وتفصل بين الحصص الصباحية والمسائية راحة مدتها ساعة واحدة.

رمزي أحمد توميات

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