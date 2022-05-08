كشفت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها عن الشروع في سحب استدعاءات المقبلين على اجتياز امتحاني شهادة المتوسط والبكالوريا بداية من العاشر ماي الجاري.

وأوضحت الوزارة، أن عملية سحب الاستدعاءات تشمل جميع التلاميذ المتمدرسين المقبلين على اجتياز امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2022 وكافة المترشحين الأحرار لهذين الامتحانين.

ووفقا لنص البيان، فبالنسبة للمترشحين المتمدرسين تتم عملية سحب الاستدعاءات من الأرضية الرقمية عبر الحساب الإلكتروني لمديري المؤسسات التربوية، وكذا من فضاء الأولياء على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية ومن موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

وحددت الوزارة موعد السحب بالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط ابتداء من 10 ماي وإلى غاية 8 جوان، وبالنسبة لامتحان شهادة البكالوريا ابتداء من 10 ماي وإلى غاية 16 جوان.

أما بخصوص المترشحين الأحرار فيتم سحب الاستدعاءات من موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، حيث حدد موعد السحب بالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط من 10 ماي و8 جوان وبالنسبة لامتحان شهادة البكالوريا ابتداء من 10 ماي وإلى غاية 16 جوان.

ليديا كبيش

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