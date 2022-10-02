وزارة التربية تكشف عن رزنامة العطل المدرسية للسنة الدراسية 2022-2023

2 أكتوبر، 2022
وزارة التربية

أصدرت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأحد،  بيانا يحدّد رزنامة العطل المدرسية للسنة الدراسية 2022-2023.

وكشف البيان، أن عطلة الخريف (جميع المناطق) ستبدأ من مساء يوم الخميس 27 أكتوبر إلى يوم الأحد 6 نوفمبر 2022 صباحا.

أما عطلة الشتاء (جميع المناطق) ستكون من مساء يوم الخميس 22 ديسمبر 2022 إلى يوم الأحد 8 جانفي 2023 صباحا، في حين ستبدأ عطلة الربيع (جميع المناطق) من مساء يوم الخميس 23 مارس 2023 إلى يوم الأحد 9 أفريل 2023 صباحا.

أما عطلة الصيف (جميع المناطق)، فقد تم تحديدها ابتداء من مساء يوم الثلاثاء 4 جويلية 2023 بالنسبة للأساتذة .

ومن جهة أخرى، تبدأ عطلة الصيف بالنسبة للموظفين الإداريين بعد الانتهاء من كل العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية، بما فيها اجتماعات مجالس القبول والتوجيه، ونشر نتائج الامتحانات الرسمية وتسليم الوثائق المختلفة للتلاميذ، وكل العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي، وتحدد كالتالي:

• المنطقتان الأولى والثانية: ابتداء من مساء يوم الخميس 20 جويلية 2023

• المنطقة الثالثة: ابتداء من مساء يوم الخميس 13 جويلية 2023.

 

2 أكتوبر، 2022

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