وزارة التربية تكشف عن تاريخ امتحان السانكيام بصيغته الجديدة 

كشفت وزارة التربية الوطنية، أن امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي سيكون في الفترة الممتدة من 30 أفريل إلى 25 ماي القادم.

وأفادت الوزارة في تعليمة وجهتها إلى مديريات التربية على المستوى الوطني أن عملية التسجيل عبر المنصة الرقمية التابعة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات تنطلق في الفترة الممتدة من 5 الى 23 فيفري القادم.

وأكدت ذات المصالح، أن تنظيم الإمتحان يكون على مستوى المقاطعة التفتيشية، كما يجب إجراء الإمتحان لكل تلميذ يزاول الدراسة في السنة خامسة ابتدائي. والانتقال إلى السنة أولى متوسط يتم من خلال احتساب المعدل السنوي للتقويم دون سواه .

كما شددت الوزارة، على انه لن يتم احتساب نتائج امتحان تقييم مكتسبات التعليم الإبتدائي في قبول التلميذ في السنة أولى متوسط.

أما بخصوص اللتسجيلات، يسجل في الامتحان بصفة إلزامية كل تلميذ يزاول الدراسة في السنة الخامسة ابتدائي. ويتولى مدير المؤسسة التعليمية عملية التسجيل على الأرضية الرقمية باستعمال رقم التعريف المدرسي للتلميذ.

وبالنسبة للمواد المعنية، فيشمل الإمتحان كل المواد التعليمية المقررة في السنة الخامسة من التعليم الإبتدائي. باستثناء مواد التربية الموسيقية والتربية التشكيلية والتربية البدنية.

ويتولى إعداد مواضيع التقييمات الكتابية للامتحان وإجاباتها النموذجية مفتشو اللغة العربية واللغة الأمازيغية واللغة الفرنسية، بإشراك اساتذة المقاطعة ذوي الكفاءة.

هذا ويتم إجراء الإمتحان في مؤسسة كل تلميذ، وتحت إشراف أساتذتهم. وتجرى التقييمات الكتابية في أيام غير متتالية في المواقيت الرسمية للدراسة خلال الفترة من 30 أفريل الى 25 ماي.

في حين يتم إعداد جدول سير التقييمات الكتابية لكل مقاطعة أو المقاطعات التي تشترك في مواضيع موحدة. وذلك بناء على الرزنامة بمراعاة توحيد توقيت إجراء تقييم كل مادة.

ليديا كبيش

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