أصدرت مساء اليوم الأحد، وزارة التربية الوطنية، بيانا حول نتائج إمتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2022، عقب الإعلان الرسمي عن النتائج.

و بلغت نسبة النجاح الوطنية، وفقا لنص البيان، 59.16 بالمائة، حيث بلغ عدد الناجحين المتمدرسين 425994 ناجح، فيما بلغ عدد الناجحين بتقدير 229045.

وحسب ذات البيان، فإن عدد المترشحين المتمدرسين المسجلين، بلغ 725251 وعدد المترشحين المتمدرسين الحاضرين بلغ 720125.

كما يتوزع المترشحون المتمدرسون الناجحون في الامتحانات حسب التقديرات كما يلي:

تقدير ممتاز 5364

تقدير جيد جدا: 38171

تقدير جيد:73224

تقدير قريب من الجيد:112286

أما بالنسبة لتلاميذ السنة الرابعة متوسط المقبولين في السنة الأولى ثانوي فقد بلغ عددهم 508879، أي بنسبة 70.67 بالمائة، يضيف البيان.

وبهذه المناسبة، تتقدم وزارة التربية الوطنية، بتهانيها لكل المقبولين في السنة الأولى ثانوي، معربة عن شكرها لكل أعضاء الأسرة التربوية على جهودهم التي بذلوها طيلة السنة الدراسية.

رمزي أحمد توميات

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