وزارة التربية تشرع في توزيع استدعاءات امتحان تقييم المكتسبات

شرعت وزارة التربية الوطنية في توزيع استدعاء امتحان تقييم المكتسبات على التلاميذ، مشددة على ضرورة ان يحمله التلميذ طيلة فترة التقييم التي سيتم الشروع فيها. بداية من الأحد القادم وتتواصل الى غاية 25 من شهر ماي .

وتضمن الإستدعاء جملة من التعليمات للتلاميذ، أهمها تجنب الغياب يوم التقييم لأن الغياب غير المبرر سيؤدي حتما إلى الإقصاء من الإمتحان وبالتالي، من الإنتقال إلى السنة أولى متوسط .

كما تضمن أيضا 12 مادة يمتحن فيها التلاميذ ما بين ساعة و45 دقيقة إلى ساعة واحدة مع وجود استراحة تقدر بـ 15 دقيقة في بعض المواد. التي سيخضع فيها التلاميذ للتقويم .

وتتمثل المواد الممتحنة في اللغة العربية ، الانتاج الكتابي في اللغة العربية ، التربية الإسلامية ،فهم المكتوب في اللغة الأمازيغية. الإنتاج الكتابي في اللغة الأمازيغية.

بالإضافة إلى التاريخ ، الرياضيات ،التربية المدنية ،الجغرافيا. فهم المكتوب في اللغة الفرنسية ،الإنتاج الكتابي في اللغة الفرنسية وأخيرا التربية العلمية والتكنولوجية.

ليديا كبيش

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