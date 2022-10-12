وزارة التربية تشرع في ترقية 36 ألف أستاذ

شرعت وزارة التربية الوطنية، في عملية ترقية واسعة لفائدة أسلاك التدريس، إلى رتبتي أستاذ رئيسي ومكون والتي خصص لها 36000 منصبا ماليا، موزعة على المراحل التعليمية الثلاث.

وحسب بيان لوزارة التربية، فإن العملية تتم على مرحلتين، الأولى عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل، لفائدة الأساتذة المرسمين والأساتذة الرئيسيين الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، للترقية إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون على التوالي. حيث خصص للمرحلة 10208 منصبا ماليا.

في حين تتم المرحلة الثانية عن طريق المشاركة في الامتحانات المهنية، لفائدة الأساتذة المرسمين والأساتذة الرئيسيين. الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة للترقية إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون على التوالي، حيث خصص لها 25792 منصبا ماليا، على أن يتم الإعلان عن إجراءات تنظيمها لاحقا.

وأوضحت وزارة التربية، أنه تم تسبيق الترقية بالتسجيل على قوائم التأهيل، بغرض تمكين من لم ينجح في الترقية الاختيارية من المشاركة في الامتحان المهني.

ليديا كبيش

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