وزارة التربية: امتحان السانكيام تسبب في تسريب 48 بالمائة من التلاميذ

كشف مدير التعليم الابتدائي بوزارة التربية الوطنية ضيف الله محمد ، أن 48 بالمائة من التلاميذ. المنتقلين إلى السنة أولى متوسط يفشلون في مواصلة مشوارهم الدراسي بسبب نظام التقويم. الذي كان يتم اعتماده في السنة الخامسة ابتدائي.

وأوضح ضيف الله محمد في تصريح للاذاعة الوطنية، أن النظام الذي كان معتمدا ساهم مساهمة كبيرة. في فشل العديد من التلاميذ في مواصلة دراستهم، بسبب نسبة الإعادة الكبيرة في السنة أولى متوسط .

وأضاف ذات المتحدث أن اعتماد الامتحان على ثلاث مواد المتمثلة في اللغة العربية ،الرياضيات ، واللغة الفرنسية ، أدى بالتلاميذ والأساتذة بعدم الاهتمام بالمواد الأخرى، على غرار التربية العلمية التي تتفرع منها مادتي العلوم والفيزياء في الطور المتوسط ، إضافة إلى عدم الاهتمام بالتاريخ والجغرافيا والتربية المدنية .

وحسب المسؤول بوزارة التربية فإن عدم الإهتمام في السنة الخامسة بهذه المواد بالقدر الكافي ،ساهم في فشل التلاميذ على مواصلة دراستهم ، حيث كانوا يهتمون بالنقاط فقط في التعليم الابتدائي دون تقييم المكتسبات .

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...