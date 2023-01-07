وزارة التربية: امتحانات الترقية بداية من هذا التاريخ

وزارة التربية: امتحانات الترقية بداية من هذا التاريخ

أصدر، وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، تعليمات واوامر بخصوص الامتحانات المهنية اين أمر بتنظيم امتحانات الترقية بتاريخ 21 جانفي الجاري.

ودعا بلعابد خلال ندوة وطنية عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، من مقر الوزارة بالمرادية القائمين، إلى السهر على إجراء امتحانات الترقية المهنية في أحسن الظروف.

و حضر أشغال هذه الندوة، إطارات من الإدارة المركزية، مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومديرو التربية.

كما تجدر الاشارة الى أن الامتحانات تخص رتبتي استاذ رئيس ومكون،وكذا مشرفي التربية ونواب المقتصدين.

رمزي أحمد توميات

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