وزارة التربية الوطنية: 62.85% نسبة النجاح الوطنية في امتحان شهادة التعليم المتوسط

أعلنت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها، اليوم، أن نسبة النجاح الوطنية في امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2024، بلغت 62.85%، ممن تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20.

و بلغ عدد الناجحين المتمدرسين بتقدير، حسب ذات المصدر، 263088، حيث بلغ عدد المتمدرسون في الامتحان حسب تقدير “ممتاز” 7874، و تحصل 45554 متمدرسا على تقدير “جيد جدا”، كما بلغ عدد الناجحين بتقدير “جيد” 79334، في حين تحصل 130326 متمدرسا على تقدير “قريب من الجيد”.

كما بلغ عدد المترشحين المتمدرسين المسجلين، 805444، و بلغ عدد المترشحين المتمدرسين الحاضرين 799612، في حين بلغ عدد المترشحين المتمدرسين الناجحين 502521، يضيف ذات المصدر.

هذا و بلغ عدد التلاميذ المقبولين في السنة الأولى ثانوي، 585882، ما نسبته بلغت 73.27%.

شرف الدين عبد النور