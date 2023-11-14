وزارة التربية الوطنية: هذا تاريخ انطلاق التسجيلات لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2024

أعلنت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها، أمس الاثنين، أن فترة التسجيلات لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2024، ستنطلق يوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 وتمتد إلى غاية يوم الخميس 21 ديسمبر 2023.

و قالت الوزارة في بيانها: “تعلم وزارة التربية الوطنية كافة التلاميذ المتمدرسين في مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة وأوليائهم، بما في ذلك تلاميذ الثانوية الوطنية للفنون التي ستعرف هذه السنة ترشح أول دفعة للبكالوريا في شعبة الفنون، وكذا المترشحين الأحرار، أن فترة التسجيلات لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2024 ستنطلق يوم الثلاثاء21 نوفمبر 2023 على الساعة الثامنة (08:00) صباحا وتمتد إلى غاية يوم الخميس21 ديسمبر 2023، منتصف الليل (00:00)”.

وأضافت “في إطار تعميم سياسة الكل الرقمي (صفر ورق)، تقرر إبتداء من هذه الدورة التخلي عن إيداع الملف الورقي للتسجيل في هذين الامتحانين، والاكتفاء بملء استمارة التسجيل الإلكترونية المتاحة في النظام المعلوماتي للوزارة وعبر موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، كما ستعتمد حصريا تقنية الدفع الالكتروني في تسديد حقوق التسجيل، وهذا مواصلة لتجسيد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، لاسيما ما تعلق بلامادية إجراءات التسجيل في الامتحانات المدرسية تيسيرا للعملية وإضفاء الدقة عليها ورفع عناء تنقل المترشحين خاصة الأحرار منهم إلى مديريات التربية أو إلى المؤسسات التعليمية، للقيام بعملية التسجيل”.

بالنسبة للمترشحين المتمدرسين

و تجرى العملية في المؤسسات التعليمية عبر الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية حيث يتكفل مديرو المؤسسات التعليمية بتسجيل التلاميذ المعنيين بهاذين الامتحانين.

المترشحين الأحرار

و تتم عملية التسجيل بملء الاستمارة الإلكترونية المتاحة عبر موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التاليين:

– بالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط: https://bem.onec.dz

– بالنسبة لامتحان شهادة البكالوريا: https://bac.onec.dz

كما دعت الوزارة في بيانها إلى إنشاء “حسابات شخصية لكل مترشح تستعمل في دفع حقوق التسجيل، مراجعة البيانات، سحب الاستدعاءات، والاطلاع على النتائج.

بالنسبة للمترشحين المتمدرسين

يقوم النظام المعلوماتي بإنشاء حساب خاص (اسم المستخدم، كلمة المرور) لكل تلميذ، يمكن للولي الحصول على معلومات هذا الحساب عبر فضاء الأولياء https://awlya.education.gov.dz أو عن طريق إدارة المؤسسة التعليمية.

كما يتكفل المترشح الحر بإنشاء حساب خاص به عبر موقعي الديوان حسب الحالة (اسم المستخدم، كلمة المرور)، حسب بيان وزارة التربية.

وأضافت الوزارة ان حقوق التسجيل “تتم ابتداء من هذه الدورة عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني دون سواها، باستعمال البطاقة النقدية “الذهبية” لبريد الجزائر وباستخدام حساب المترشح المنوه به أعلاه (اسم المستخدم، كلمة المرور) بالولوج إلى المواقع الآتية:

بالنسبة للمترشحين المتمدرسين

عن طريق الرابط https://epay.education.gov.dz

بالنسبة للمترشحين الأحرار

و ذلك عبر موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات https://bem.onec.dz أو https://bac.onec.dz حسب الحالة، يختم بيان الوزارة.