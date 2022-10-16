وزارة التربية الوطنية تعلن عن المواعيد الرسمية للإختبارات الفصلية

16 أكتوبر، 2022

أعلنت  وزارة التربية الوطنية، اليوم الأحد، عن رزنامة الاختبارات الفصلية للطورين الإبتدائي و المتوسط للسنة الدراسية 2022-2023.

فبالنسبة لمرحلة التعليم الابتدائي، ستنطلق امتحانات السنة الأولى للفصل الأول بالنسبة السنوات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من الطور الإبتدائي في الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر 2022، ومن 7 إلى 16 مارس 2023 بالنسبة للفصل الثاني. أما الفصل الثالث من 28 ماي الى 1 جوان 2023.

أما السنة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، فتنطلق امتحانات الفصل الأول من 6 إلى 15 ديسمبر. الفصل الثاني من 7 إلى 16 مارس 2023. أما الفصل الثالث من 28 ماي الى 1 جوان.

أما بالنسبة لمرحلة التعليم المتوسط، فتنطلق امتحانات الفصل الأول من 4 إلى 8 ديسمبر 2022.

حورية سعداوي

16 أكتوبر، 2022

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