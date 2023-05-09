وزارة التربية الوطنية تعلن عن الرزنامة الخاصة بالإمتحانات النهائية

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم في بيان لها عن الرزنامة المتعلقة بسحب الإستدعاءات الخاصة بامتحانات الأقسام النهائية في طوري المتوسط والثانوي للمتمدرسين و الأحرار.

وحددت الوزارة في بيانها تواريخ سحب الإستدعاءات الخاصة بامتحانات شهادتي التعليم المتوسط و البكالوريا، ابتداءا من يوم 10 ماي 2023.

و ذكر بيان الوزارة انه يمكن للتلاميذ المقبلين على شهادة التعليم المتوسط سحب استداعاءاتهم ابتداءا من يوم 10 ماي إلى غاية 07 جوان 2023، و بالنسبة للمقبلين على شهادة البكالوريا فسحب الإستدعاءات يكون من 10 ماي إلى غاية 15 جوان 2023.

و يمكن للمترشحين للمتمدرسين سحب الإستدعاءات عبر موقع الديوان الوطني للإمتحانات و المسابقات و كذا الأرضية الرقمية عبر الحساب الإلكتروني لمديري المؤسسات التربوية بالإضافة إلى فضاء الأولياء على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية. وبخصوص المرشحين الأحرار فسحب استداعاءاتهم يكون عبر

موقع الديوان الوطني للإمتحانات و المسابقات يختم بيان الوزارة.

ك.عبد النور

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