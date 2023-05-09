وزارة التربية الوطنية تعلن عن الرزنامة الخاصة بالإمتحانات النهائية

9 مايو، 2023
وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم في بيان لها عن الرزنامة المتعلقة بسحب الإستدعاءات الخاصة بامتحانات الأقسام النهائية في طوري المتوسط والثانوي للمتمدرسين و الأحرار.

وحددت الوزارة في بيانها تواريخ سحب الإستدعاءات الخاصة بامتحانات شهادتي التعليم المتوسط و البكالوريا، ابتداءا من يوم 10 ماي 2023.

و ذكر بيان الوزارة انه يمكن للتلاميذ المقبلين على شهادة التعليم المتوسط سحب استداعاءاتهم ابتداءا من يوم 10 ماي إلى غاية 07 جوان 2023، و بالنسبة للمقبلين على شهادة البكالوريا فسحب الإستدعاءات يكون من 10 ماي إلى غاية 15 جوان 2023.

و يمكن للمترشحين للمتمدرسين سحب الإستدعاءات عبر موقع الديوان الوطني للإمتحانات و المسابقات و كذا الأرضية الرقمية عبر الحساب الإلكتروني لمديري المؤسسات التربوية بالإضافة إلى فضاء الأولياء على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية. وبخصوص المرشحين الأحرار فسحب استداعاءاتهم يكون عبر
موقع الديوان الوطني للإمتحانات و المسابقات يختم بيان الوزارة.

ك.عبد النور

9 مايو، 2023

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