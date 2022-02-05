وزارة التربية الوطنية: تأجيل فروض الفصل الثاني وتقليص عطلة الربيع

وقررت الوزارة في بيانها عدة إجراءات هامة تخصّ التلاميذ منها تأجيل فروض وإختبارات الفصل الثاني. بالإضافة إلى تقليص عطلة الربيع إلى 9 أيام.

وأوضح البيان أنه تمّ تأجيل إجراء الفروض المحروسة المقررة للفصل الثاني في مرحلتي التعليم المتوسط والتعليم الثانوي إلى الفترة الممتدة من يوم الأحد 20 فيفري إلى يوم الخميس 24 فيفري 2022.

كما تقرر تأجيل إجراء اختبارات الفصل الثاني للمراحل التعليمية الثلاث إلى الفترة الممتدة من يوم الأحد 20 مارس إلى يوم الخميس 24 مارس 2022.

في حين حدّدت الوزارة إجراء التصحيح الجماعي مع التلاميذ وتسليمهم أوراق الإجابات وعقد مجالس الأقسام خارج أوقات الدراسة خلال الأسبوع من يوم الأحد 27 مارس إلى يوم الخميس 31 مارس 2022.

أما بخصوص عطلة الربيع فقد قررت الوزارة تقليصها إلى 9 أيام بدل 15 يوما وتم برمجتها خلال الفترة الممتدة من مساء يوم الخميس 31 مارس 2022 إلى مساء يوم السبت 09 أفريل 2022.

هذا ودعت الوزاة إلى تكثيف الاحتياطات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامة وصحة التلاميذ والطاقم التربوي والإداري والعمال المهنيين، مع التكفل النفسي بالتلاميذ من خلال جهاز التوجيه والإرشاد المدرسي ومرافقتهم لتخطي آثار هذه الجائحة على المستويين النفسي والتربوي.