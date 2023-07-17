وزارة التربية الوطنية: الإعلان عن نتائج البكالوريا اليوم الاثنين

17 يوليو، 2023
وزارة التربية الوطنية: الإعلان عن نتائج البكالوريا اليوم الاثنين

كشفت وزارة التربية الوطنية أنه سيتم الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2023، اليوم الإثنين 17 جويلية بداية من الساعة الرابعة (16.00) مساء، حسب ما اوردته الوزارة في بيانها.

و قالت الوزارة أنه بإمكان المترشحين المتمدرسين، الاطلاع على النتائج عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات https://bac.onec.dz، و كذا مجانا عن طريق الهواتف النقالة للمتعاملين الثلاثة: موبيليس، وأوريدو وجيزي بتشكيل الرمز *567# و عبر إشهار قوائم التلاميذ الناجحين في اليوم نفسه والتوقيت ذاته على مستوى كل المؤسسات التعليمية التي اجتاز تلاميذها الامتحان، بالإضافة إلى فضاء الأولياء:https://awlya.education.gov.dz

و أما بالنسبة للمترشحين الأحرار، فقالت الوزارة انه بإمكانهم الإطلاع على نتائجهم عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات https://bac.onec.dz، أو مجانا عن طريق الهواتف النقالة للمتعاملين الثلاثة: موبيليس، أوريدو وجيزي بتشكيل الرمز *567#.

و سيعقد اليوم وزير التربية الوطنية حسب ذات المصدر، لقاء صحفيا يعرض فيه النتائج العامة لشهادة البكالوريا دورة جوان 2023، وذلك بمقر الوزارة بالمرادية على الساعة الثانية (14.00) زوالا، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

17 يوليو، 2023

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