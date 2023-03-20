وزارة التربية: الإقصاء من التكوين لكل أستاذ تغيب مرتين

20 مارس، 2023

قامت مديريات التربية، بتحذير، الأساتذة المُدمجين الخاضعين للتكوين، أنه سيتم إقصاء كل أستاذ يتغيب مرتين.

هذا ووضعت مديريات التربية شروطا وبنودا على الأستاذ الإلتزام بها، من بينها أنه لا تقبل الشهادات الطبية أو المبررات المختلفة للغياب. إضافة إلى ضرورة إرتداء المئزر والشارة وإحضار كراس التكوين.

في حين تنظم في كل دورة تكوينية مراقبة بيداغوجية مستمرة ويتوج التكوين بتقرير نهاية التكوين والتربص التطبيقي لجميع الرتب.

كما يتوج التكوين بمذكرة نهاية التكوين حيث يعتبر ناجحا كل من حاز على معدل نهائي يساوي او يفوق 10 من 20.

ليديا كبيش

20 مارس، 2023

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