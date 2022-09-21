وزارة التربية: إلغاء التفويج لن يؤثر على سير الدخول المدرسي

كشف اليوم الأربعاء، المدير المركزي بوزارة التربية الوطنية ساعد بلعباس، عن امتلاك الجزائر ل 667 ألف مؤسسة تربوية، مستبعدا هاجس الاكتظاظ.

وأوضح بلعباس في تصريح للإذاعة الوطنية، أنّ إلغاء التفويج لا يؤثر على سير الدخول المدرسي، كاشفا أنّ الحكومة طلبت من الولاة التدخل الآني في حال تم تسجيل نقاط سوداء تتعلق بالاكتظاظ.

وأضاف ذات المتحدث، أنّ عدد المؤسسات التربوية الذي يفوق 667 ألف مؤسسة يعكس مدى التمكن من تجاوز ظاهرة الاكتظاظ.

كما كشف المدير المركزي، أنه تم التوصل هذه السنة إلى حلول عملية تنهي عبء ثقل المحفظة، وبالتنسيق مع وزارة الصحة تبيّن أنّ ثقل المحفظة يزداد حدّة في السنوات الثالثة الرابعة والخامسة ابتدائي.

وبناءً على دراسة أجريت، جرى إعداد ثمانية مشاريع، أهمها التجسيد الميداني للوحات الالكترونية وتجهيز 1629 ابتدائية بتلك اللوحات. التي سيستفيد منها 144 ألف تلميذ كخطوة أولى هذه السنة، يضيف المسؤول.

كما أشار المسؤول بوزارة التربية إلى توفير نسخة ثانية من الكتاب المدرسي، مبرزا وضع علامات في هذه الكتب ليعرف الأولياء أنّه الكتاب المجاني المخصّص للاحتفاظ به في القسم. كما تمّ إعداد مدونة تتضمن قائمة الكراريس والأدوات المدرسية.

ليديا كبيش

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