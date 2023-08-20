وزارة التربية: إجراءات جديدة لضمان دخول مدرسي ناجح

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن مجموعة من الإجراءات العملياتية التكميلية بغية ضمان دخول مدرسي ناجح.

وشددت الوزارة على ضرورة الانتهاء كليا من التوظيف المؤقت للأساتذة المتعاقدين في الاطوار الثلاثة وفي مختلف التخصصات وذلك قبل العودة الى المقاعد الدراسية.

بالإضافة الى استدعاء الأساتذة الجدد في الطور الابتدائي لمادتي اللغة الإنجليزية والتربية البدنية قبل نهاية الشهر الجاري.

كما أمرت الوزارة بضرورة الالتزام بصب الراتب الشهري قبل 10 سبتمبر لأزيد من 800 ألف مستخدم وتسديد منحة المردودية للثلاثي الثالث لسنة 2023 في اجال أقصاها 20 سبتمبر القادم.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...