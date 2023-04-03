وزارة التجارة: مداهمة مستودع لتحويل الحليب المدعم في البليدة

تمكن أعوان الرقابة لمديرية التجارة وترقية الصادرة بولاية البليدة رفقة مصالح الدرك الوطني ببلدية واد العلايق من كشف أحد المستودعات المختصة في توجيه حليب الأكياس المدعم من قبل الدولة.

وحسب بيان لوزارة التجارة وترقية الصادرات، يتم ملئ أكياس الحليب في براميل من أجل تحويله إلى مشتقات الحليب وإعادة بيعه بأضعاف سعره.

هذا وقد تم توقيف صاحب المستودع الذي يشغل في نفس الوقت موزع حليب مع حجز 2855 لتر منها 1880 لتر كانت موضوعة في براميل و975 لتر كانت تنتظر تقطيعها والتي تم توجيهها إلى هيئة ذات منفعة عامة.

ليديا كبيش

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