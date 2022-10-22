وزارة التجارة :رفض دخول 533 حمولة للمنتوجات المستوردة

عالجت مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، على مستوى المفتشيات الحدودية، أزيد من 39 ألف تصريح بالاستيراد، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وكشف المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة محمد لوحايدية، أنه تمت ما بين الفترة الممتدة من جانفي إلى سبتمبر معالجة 39092 ملف تصريح بالاستيراد لمنتوجات بقيمة مالية إجمالية تقدر ب 2584,56 مليار دج.

و افاد لوحايدية، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه قد تم منح 38578 رخصة دخول للمنتوجات المستوردة مقابل 54269 رخصة أي بانخفاض نسبته 29 بالمائة، كما تم رفض 533 حمولة بكمية 94504 طن وبقيمة مالية إجمالية بلغت 20,7 مليار دج.

في حين بلغ عدد المخالفات المسجلة 566 مخالفة خلال نفس الفترة, مع تحويل 127 ملف إلى المحاكم، يضيف ذات المتحدث.

أما بخصوص التذبذب الذي يعرفه السوق في التموين ببعض المواد ذات الاستهلاك الواسع، أوضح المسؤول أن الأمر لا يتعلق بوجود ندرة في هذه المواد، وإنما إلى اضطرابات ظرفية في سلاسل التموين, ترجع لأسباب عدة منها الطلب المتزايد من طرف المستهلك في بعض الفترات من السنة

وفي هذا الصدد، دعا المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش المواطنين إلى التحلي بالوعي وتفادي التخزين المفرط للمنتجات.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...