وزارة التجارة: حجز سلع بقيمة 2.42 مليار دينار في 2023

كأعلنت اليوم الأحد وزارة التجارة وترقية الصادرات عن حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة خلال سنة 2023.

وحسب الحصيلة فقد بلغ عدد التدخلات المُنجزة على مستوى السوق الوطنية والحدود 2.073.716 تدخلا، بينما بلغ عدد المخالفات 332.541 مخالفة، بالإضافة إلى 189.071 محضر رسمي للمتابعة القضائية.

وسجّلت وزارة التجارة رقم أعمال مخفي يُقدر بـ 49,533 مليار دج، بينما بلغت قيمة السلع المحجوزة 2,42 مليار دج، وبلغت اقتراحات الغلق الإداري بـ 13.449 محلا تجاريا.

أما بخصوص المضاربة غير المشروعة، سجّلت الوزارة 183.412 تدخلا تمثلت في 98 جنحة مُسجلة، في حين وصل عدد الحمولات المراقبة على مستوى الحدود إلى 50.526، 974 منها تم رفضها بكمية قُدرت بـ 63.992 طن، بقيمة 29,90 مليار دينار.

كما بلغ عدد العينات المقتطعة قصد إجراء التحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكيميائية 11.184 عينة، وفقا لذات المصدر

رمزي أحمد توميات

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