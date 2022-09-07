وزارة التجارة تُكذب خبر الوقف الفوري لتصدير التمور الجزائرية

7 سبتمبر، 2022
اصدرت اليوم الأربعاء، وزارة التجارة وترقية الصادرات، بيانا كذبت من خلالها المعلومات المغلوطة التي مفادها أن الوزارة قد قررت الوقف الفوري لتصدير التمور الجزائرية.
وأوضحت الوزارة، أن كل ما ورد من هذا الخبر مبني على معلومات لا أساس لها من الصحة وغير مبررة وفيها مساس بالاقتصاد الوطني والثروة التي تزخر بها بلادنا، خاصة وأن جودة التمور الجزائرية مطلوبة على كل المستويات الدولية.
وأعربت وزارة التجارة، عن تأسفها لعدم تقصي الحقائق والمعلومات الموثوقة والمقدمة من طرف مصالحها، خاصة وأن جهود هذه الأخيرة منصبة وبشكل كبير على ترقية وتشجيع الصادرات خارج المحروقات.
ليديا كبيش
7 سبتمبر، 2022

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