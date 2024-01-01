وزارة التجارة: توجيهات هامة تحسبا لشهر رمضان المقبل

قام وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، أمس الأحد، ببحث الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان وفرة المنتجات ذات الاستهلاك الواسع.

وجاء ذلك خلال جلسة عمل جمعته مع إطارات الوزارة، على ضرورة التحضير الجيد لشهر رمضان الكريم وتكثيف العمل الرقابي.

تم التركيز خلال هذه الجلسة على استعراض ومناقشة الإجراءات الضرورية التي يجب اتخاذها لضمان التموين ووفرة المنتجات الأساسية على أهبة شهر رمضان المرتقب بحر شهر مارس المقبل.

في حين تم التشديد على مضاعفة الجهود لضمان سلامة وصحة المستهلك.

رمزي أحمد توميات

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