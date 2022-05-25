وزارة التجارة تلزم المتعاملين الاقتصاديين باستكمال إجراءات التوطين البنكي قبل الشروع في عمليات الاستيراد

25 مايو، 2022

قررت  وزارة التجارة وترقية الصادرات، الزام المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة باستكمال إجراءات التوطين البنكي قبل الشروع في أي عملية استيراد.

وأنهت الوزارة إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المواد الأولية و المنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، أنهم ملزمون باستكمال إجراءات التوطين البنكي قبل الشروع في أي عملية استيراد”

و حسب بيان لوزارة التجارة فإن أي عملية استيراد تتم دون الحصول على التوطين البنكي سيتم رفض دخولها التراب الوطني.

كما تجدر الاشارة الى أن عملية التوطين البنكي لاستيراد المواد الأولية و المنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، مرتبطة بالحصول على وثيقة من مصالح وزارة التجارة و ترقية الصادرات، من خلال الولوج إلى المنصة الرقمية عبر الرابط الالكتروني: https://www.commerce.gov.dz/import.

رمزي أحمد توميات

25 مايو، 2022

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