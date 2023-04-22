وزارة التجارة تلزم التجار للعودة إلى النشاط الطبيعي بداية من يوم غد الأحد

22 أبريل، 2023

كشفت وزارة التجارة وترقية الصادرات، أن غالبية التجار التزموا بالمداومة أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث التزم 50 ألف و724 تاجر، في حين تمّ تسجيل 93 تاجر فقط لم يلتزم بالمداومة. داعية التجار إلى العودة للنشاط الطبيعي بداية من يوم غد الأحد.

وأشادت الوزارة بتقيد التجار والمتعاملين الإقتصاديين بنظام، والتزامهم بشكل كلي في أول أيام عيد الفطر المبارك، وهو ما يؤكد _حسب الوزارة_ حرصهم على تلبية احتياجات المستهلكين.

وفي هذا الإطار التزم 50724 تاجرا، قاموا أمس الجمعة 21 أفريل 2023، بمزاولة نشاطاتهم التجارية، مما سهل على المواطنين اقتناء حاجياتهم من مختلف السلع والمواد الواسعة الاستهلاك عبر كامل التراب الوطني، فيما لم يتقيد 93 تاجرا بنظام المداومة على المستوى الوطني.

كما أكّد وزارة التجارة وجود موظفين من قطاع التجارة ساهرين على عمليات الرقابة لبرنامج المداومة لليوم الأول من هذه المناسبة المباركة. فيما ذكرت التجار والمتعاملين الاقتصاديين، بــإلزامية العودة لممارسة نشاطاتهم التجارية بشكل طبيعي ابتداء من يوم الأحد 23 أفريل 2023.

ش.ن

22 أبريل، 2023

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