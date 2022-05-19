أكد مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بوزارة التجارة، أحمد مقراني، أن العديد من العوامل ساهمت في انخفاض أسعار المواد الغذائية خلال شهر ماي الجاري.

وكشف مقراني، في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أن انخفاض تراجع الطلب على المواد الغذائية والفلاحية ذات الإستهلاك الواسع، والتحكم في شبكات توزيعها، ساهم في انخفاض أسعارها.

وأضاف ذات المتحدث، أن مستوى الإنتاج للمواد الغذائية والفلاحية ذات الإستهلاك الواسع بقي ثابتا. غير أن تراجع الطلب عليها بعد نهاية شهر رمضان، ساعد على تحقيق الوفرة في الأسواق وانعكس على الأسعار التي عرفت تراجعا جد محسوس.

كما كشف أنه وخلال ماي الجاري، تراجعت الأسعار بنسب تتراوح بين 34 إلى 40 بالمائة. مقارنة بالسعر المسجل شهر رمضان. وذلك وفقا لبيانات مصالح وزارة التجارة. والتي تتابع عمليات التموين بشكل منتظم على مستوى أسواق الجملة والتجزئة بالولايات الـ58 للبلاد. من خلال النظام الرقمي المستخدم على المستوى المركزي.

كما أنه وفضلا عن تراجع الطلب، تعرف أسعار الخضر والفواكه هبوطا في الأسواق مع دخول مرحلة جني المحاصيل الموسمية، يضيف تفس المسؤول.

ليديا كبيش

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