وزارة التجارة تطمئن: كل المواد الغذائية موجودة في رمضان

وزارة التجارة تطمئن: كل المواد الغذائية موجودة في رمضان

طمأن المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، أحمد مقراني، أن السلطات العمومية اتخذت كل التدابير. لضمان التموين المنتظم للسوق بمختلف المواد الفلاحية والغذائية.

وكشف مقراني في تصريح للقناة الإذاعية الأولى عن إقرار زيادة استثنائية لهذه الأيام في المواد واسعة الاستهلاك. تقدر بـ1245 طن زيادة على الإنتاج العادي وذلك لتلبية الطلب المتزايد .

وبخصوص مادة الحليب المدعم أكد ذات المتحدث إقرار زيادة جد محسوسة بكمية تقدر بـ 5000 طن من مسحوق الحليب. الموجه لصناعة الحليب المدعم على مستوى 124 ملبنة عمومية وخاصة.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...