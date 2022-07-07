أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، عن تسطير برنامج خاص لضمان تموين منتظم للمواطنين بالمواد والخدمات ذات الإستهلاك الواسع بمناسبة عيد الأضحى المُبارك.

وكشفت الوزارة، في بيان لها، أنه تم تسخير 2.296 عون مراقبة عبر كامل التراب الوطني لمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومات الذي سخر لتنفيذه 49.693 تاجرا.

وحسب نص البيان، فإن من بين هؤلاء 6.129 ينشطون في قطاع المخابز و 27.707 في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه و 15.381 في قطاع النشاطات المختلفة و 472 وحدة إنتاجية ( 137 ملبنة، 294 مطحنة و 41 وحدة إنتاج مياه معدنية).

كما دعت الوزارة المتعاملين الاقتصاديين المسخرين للمساهمة بقوة في إنجاح برنامج المداومة، مُذكرة إياهم بإلزامية استئناف نشاطهم التجاري وإعادة فتح محلاتهم التجارية بعد عطلة عيد الأضحى طبقًا للأحكام المُنظمة للعطل الوطنية والدينية.

ليديا كبيش

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