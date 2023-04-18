وزارة التجارة: تسخير قرابة 51 ألف تاجر للمداومة يومي العيد

18 أبريل، 2023

قامت مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات بتسطير برنامج مداومة بمناسبة عيد الفطر 2023. لضمان تموين منتظم للمواطنين بالمواد الأساسية والخدمات ذات الاستهلاك الواسع.

وكشف المستشار المكلّف بالإعلام لدى الوزارة أمين عمارة، أنه تم تسخير 2407 عون رقابة عبر كامل التراب الوطني. لمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومات الذي سخر لتنفيذه 50.817 تاجرا.

وأضاف عمارة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه من بين هؤلاء التجار، تم تسخير 6972 تاجرا ينشطون في قطاع المخابز و 27987 في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه.

بالإضافة كذلك إلى 15787 تاجرا في قطاع النشاطات المختلفة. إلى جانب 463 وحدة إنتاجية و 131 ملبنة و 290 مطحنة و 40 وحدة إنتاجية للمياه المعدنية.

ويأتي هذا الإجراء تطبيقا لأحكام القانون 13-06 المعدل والمتمم للقانون 04-08 المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية.

رمزي أحمد توميات

18 أبريل، 2023

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