وزارة التجارة: تسجيل أزيد من 52 ألف تاجر عبر القطر الوطني قاموا بضمان المدوامة خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

سجلت وزارة التجارة وترقية الصادرات، اليوم الجمعة تقيُّد 52.397 تاجرا بضمان المدوامة خلال اليوم الثالث من عيد الأضحى المبارك من خلال مزاولة نشاطاتهم التجارية عبر كامل التراب الوطني، فيما لم يتقيد 12 تاجرا بنظام المداومة، وهذا في اطار البرنامج المسطر لضمان المداومة طيلة عطلة عيد الأضحى المبارك، حسب ما اورده بيان وزارة التجارة وترقية الصادرات.

هذا و شكرت وزارة التجارة كل موظفي القطاع الساهرين على عمليات الرقابة لبرنامج المداومة لليوم الثالث من هذه المناسبة المباركة، وعلى على جهودهم المستمرة ، كما تقدمت بجزيل الشكر لجميع التجار والمتعاملين الإقتصاديين، يضيف البيان.

كما كشفت ذات الوزارة عن التجار غير الملتزمين خلال اليوم الثالث من عيد الأضحى المبارك، متمثلين في ولاية باتنة 3، ولاية الوادي 2، ولاية مستغانم 3، ولاية تلمسان 1، ولاية سكيكدة 1، ولاية الطارف 2، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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