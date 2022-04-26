وزارة التجارة تدعو المتعاملين للتحقق من عدم توفر المنتجات المبرمج استيرادها في السوق الوطنية

وزارة التجارة تدعو المتعاملين للتحقق من عدم توفر المنتجات المبرمج استيرادها في السوق الوطنية

دعت وزارة التجارة وترقية الصادرات، جميع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، لتقديم طلبات تسمح بالتحقق من عدم توفر المواد و المنتجات التي يبرمج استيرادها في السوق الوطنية.

وأنهت الوزارة، الى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، على توفر منصة إلكترونية للمنتوج الوطني: https://www.commerce.gov.dz/cartographie

وأكدت وزارة التجارة، على أن هذه المنصة متاحة لجميع القطاعات والمتعاملين الاقتصاديين، تسمح بالتحقق من عدم توفر المواد والمنتجات التي يبرمج استيرادها في السوق الوطنية.

وأفادت الوزارة أن المتعاملين الناشطين في مجال الاستيراد لإعادة البيع على الحالة، مدعوون ابتداء من 25 أفريل 2022، لتقديم طلبات التحقق حصريا عبر الرابط الالكتروني: https://www.commerce.gov.dz/import للحصول على وثيقة تسلمها مصالح الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”، يتم إدراجها في ملف طلب التوطين البنكي لاستكمال إجراءات الاستيراد”

رمزي أحمد توميات

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