زيتوني يعلن عن إحصاء 3514 سجل تجاري إلكتروني

كشف صبيحة اليوم الأحد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني عن إحصاء 3514 سجل تجاري إلكتروني، مبرزا أن إطلاق المدينة النموذجية للدفع الإلكتروني، سيمثل بداية لتعزيز وتطوير قطاع الدفع الإلكتروني وتوسيع إستخدامها.

وجاء ذلك خلال كلمة له على هامش إطلاق المدينة النموذجية للدفع الإلكتروني من سيدي عبد الله بالعاصمة

وأوضح زيتوني. أن قطاع التجارة يهدف إلى تحسين تجربة الدفع الإلكتروني وتوفير خيارات دفع متعددة وآمنة وزيادة في الشفافية والعمليات المالية. حيث سيكون له تأثير إيجابي في القطاع التجاري والإقتصادي في بلادنا وسيساهم في شفافية كل المعاملات التجارية والمصرفية.

كما أضاف ذات المتحدث أن القطاع يعمل على تعزيز إستخدام وسائل الدفع الإلكتروني عبر التراب الوطني. من خلال تحسيس التجار باعتمادها وإعلام الزبون بأهمية هذه التعاملات التي مازالت محدودة في الكمية.

واشاى وزير التجارة، الى أن الجزائر شهدت تحولا كبيرا في عادات التسوق والتجارة. حيث أصبحت التكنولوجيا مهمة في الخدمات والمنتوجات التي يحتاجونها. لأنها أحد أهم مجال الاعمال والتجارة في العالم وتمثل طريقة مستقبلية في العالم التجاري وتعمل على توسيع دائرة السوق المحلية إلى أسواق جديدة.

في حين كشف نفس المسؤول أنه تم إحصاء 3514 سجل تجاري رقمي في نشاط التجارة الالكترونية عبر 53 ولاية مؤكدا أنه رقم بسيط ويجب العمل على كسب وخلق المزيد من هذا النشاط.

ليديا كبيش

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