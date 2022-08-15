 وزارة التجارة: آلية جديدة للقضاء على بيع المنتجات المغشوشة

15 أغسطس، 2022
أفادت اليوم الاثنين، المكلفة بتسيير المخبر الوطني للتجارب انيسة حداد، أن هذا الأخير ي الأول من نوعه على المستوى الوطني تم إنشاؤه لمراقبة وتحليل المتجات المعروضة في السوق الجزائرية.
وأوضحت حداد، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن المخبر هو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري يسمح له نظامه الأساسي بالإستجابة لإحتياجات الإدارة  من حيث المراقبة للمنتجات الصناعية.
وذلك في سياق تحديد أهداف سياسة الجودة الوطنية المتعلقة بالحماية الصحية، السلامة والمصالح المادية والمعنوية للمستهلكين، تضيف ذات المتحدثة.
كما كشفت المكلفة بالمخبر، أن مهندسي المخبر الوطني للتجارب إستفادوا من دورات تكوينية يدعمها خبراء معترف بهم دوليا .
ومن جهتها، أكدت مهندسة التجارب بالمخبر أمينة حموم، على أن المخبر سيتدعم خلال شهر سبتمبر القادم بمعدات وأجهزة ذات جودة عالية لمراقبة وتحليل ألعاب الأطفال.
في حين يبقى الهدف من إنشاء المخبر الوطني للتجارب سنة 2019 هو القضاء على بيع المنتجات  المغشوشة في الأسواق الجزائرية.
ليديا كبيش
15 أغسطس، 2022

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