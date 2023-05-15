وزارة البيئة: الاستعانة بالكفاءات الشابة الحاملة للمشاريع والأفكار الابداعية في القطاع

استقبلت صباح اليوم وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب بمقر الوزارة، رئيس المجلس الأعلى للشباب مُصطفى حِيداوي الذي كان مرفوقاً بنوابه، و رئيس لجنة البيئة والتنمية المستدامة. في اطار تجسيد استراتيجية القطاع في شقها المتعلق بالتحسيس والاستعانة بالكفاءات الشابة الجزائرية التي تحمل مشاريع وأفكار ابداعية في مجال البيئة والطاقات المتجددة، حسب البيان الصادر من وزارة البيئة.

و تناول الطرفان خلال اللقاء سبل التعاون والتنسيق في مختلف المسائل والنشاطات المتعلقة بقضايا البيئة والشباب، حيث استمعت الوزيرة في البداية لرئيس المجلس الأعلى للشباب الذي قدم عرضاً موجزاً عن مسار تأسيس وتنصيب الأجهزة التنظيمية للمجلس، كما أشار أن المجلس من خلال لجنته المكلفة بالبيئة تعمل على رفع انشغالات الشباب في مجال البيئة والتنمية المستدامة، حسب ذات المصدر.

وأكدت الوزيرة على الأهمية الكبيرة التي يوليها قطاعها للعمل التشاركي مع مختلف القطاعات للنهوض بقطاع البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك المجلس الأعلى للشباب، مشيرة أن القطاع من خلال مختلف مصالحه مستعد لمرافقة ودعم المجلس من خلال تعزيز قدرات الشباب في مجال البيئة وفتح أبواب التكوين أمامهم، يضيف البيان

كما تقرر إنشاء لجنة مشتركة من أجل خلق آلية تنسيق وتواصل بين الوزارة والمجلس.

شرف الدين عبد النور

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