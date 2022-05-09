وزارة البريد :رفع سرعة تدفق الإنترنت لخمس أضعاف دون رفع الأسعار

9 مايو، 2022

كشف الامين العام لوزارة البريد والإتصالات السلكيرة واللاسلكية عبد الرزاق مهدي، عن رفع سرعة تدفق الإنترنت لخمس أضعاف دون رفع الأسعار.

وأكد مهدي، في كلمة له على هامش ندوة الجزائر الرقمية، على ضرورة تعميم وسائل الإتصال الحديثة لرفع نسبة إستعمال الرقمنة، مبرزا وزارة البريد حريصة على اتمام وتدعيم فرص تنمية الاقتصاد الوطني، ورفع مداخيله الاستراتيجية التي تسعى الحكومة الى تجسيدها.

كما أعلن ذات المتحدث، عن رفع تدفق الأنترنت إلى خمسة اضعاف لمليوني مشترك، موضحا أن هذا التحسن كان دون أي زيادة في ثمن الاشتراك وتعزيز سرعة تدفق الانترنت.

رمزي أحمد توميات

9 مايو، 2022

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