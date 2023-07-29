وزارة الاتصال تعزي في وفاة المدير السابق لإذاعة بسكرة

قدمت اليوم وزارة الإتصال على لسان الأمينة العامة للوزارة، تعازيها على اثر وفاة المدير السابق لاذاعة بسكرة الجهوية عبد الحق فكرون، حسب ما اورده بيان وزارة الإتصال.

و قالت الوزارة في بيانها، “تتقدم الأمينة العامة لوزارة الاتصال بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الفقيد ولكافة عمال الإذاعة واطاراتها، راجية من المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

شرف الدين عبد النور

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