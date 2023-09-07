وزارة الإتصال تعلن عن تنظيم الطبعة التاسعة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

أعلنت وزارة الاتصال، عن تنظيم الطبعة التاسعة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، بمناسبة اليوم الوطني للصحافة الموافق لـ22 أكتوبر من كل سنة.

وحشب بيان لوزارة الاتصال، تتمحور مواضيع هذه الطبعة حول أحد المواضيع التالية، الجزائر الجديدة وإشكالية الأمن الغذائي والمائي”، ” الجزائر الجديدة: تمكين الطاقات الشبابية والقدرات الإبداعية”، ” الأمن الطاقوي وأبعاده الجيو سياسية”

وتهدف هذه الجائزة إلى تشجيع وترقية الإنتاج الصحفي الوطني بكل أشكاله وإلى التحفيز على التميز والإبداع والاحترافية في الصحافة الوطنية، بالتأسيس لثقافة الاستحقاق وكذا مكافأة أحسن الأعمال الصحفية المنجزة إما فرديا أو جماعيا ذات الصلة بالمواضيع المقترحة.

وبناء عليه، يفتح باب الترشح للراغبين في المشاركة حسب الفئات التالية:

الإعلام المكتوب: المقال ، الروبورتاج ، التحقيق.

الإعلام التلفزي: الروبورتاج، التحقيق ، الشريط الوثائقي.

الإعلام الإذاعي: الروبورتاج، التحقيق.

الإعلام الإلكتروني: الأعمال التي تم نشرها عبر المواقع الالكترونية.

الصورة: الصورة الفوتوغرافية، الرسم الصحافي أو الكاريكاتور .

أما عن شروط المشاركة، فلابد أن تكون الأعمال المرشحة للجائزة قد نشرت أو بثت خلال الفترة مابين 22 أكتوبر 2022 و10 أكتوبر 2023، أن يكون المترشح من جنسية جزائرية.

أن يثبت ممارسة المهنة في وسيلة إعلامية لمدة ثلاث سنوات على الأقل، أن لا يكون عضوا في لجنة التحكيم،

يمكن المشاركة في الجائزة بشكل فردي أو جماعي، كما

لا يمكن للمترشح أن يشارك بأكثر من عمل واحد في إحدى الفئات المبينة أعلاه،

في حين يمكن للمترشح في فئة الصورة أن يشارك بأكثر من عمل، ولايمكن للفائزين بجائزة الصحفي المحترف المشاركة في المسابقة بمختلف فئاتها إلا بعد مرور مدة ثلاث سنوات عن تتويجهم،

هذا ويتكون ملف الترشح من: – 03 نسخ من الأعمال المشارك بها ، نسخة من بطاقة الهوية، نسخة من البطاقة المهنية، شهادة عمل تثبت خبرة الثلاث سنوات المنصوص عليها، وكذا استمارة الترشح التي يمكن تحمليها من موقع الوزارة: https://ministerecommunication.gov.dz

وترسل ملفات المشاركة إلى رئيس لجنة التحكيم لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، عن طريق البريد العادي على العنوان التالي: وزارة الاتصال،صندوق بريد رقم 474 ،بئر مراد رايس ،الجزائر، أو تودع بمقر وزارة الاتصال،المكتب رقم 701 الطابق السابع.

كما يمكن إرسال الملفات عبر البريد الالكتروني على العنوان التالي:

Prixdupresident@ministerecommunication.gov.dz

اما عن آخر اجل لاستلام الملفات فيكون يوم 10 أكتوبر المقبل، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد

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