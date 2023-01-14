وزارا الثقافة تنظم عرضا للأزياء التقليدية على شرف المشاركين في “شان” 2022

أشرفت عشية اليوم السبت بقصر الثقافة “مفدي زكرياء”، وزيرة الثقافة والفنون “صورية مولوجي”٬ على تنظيم عرض أزياء للألبسة التقليدية الجزائرية٬ على شرف الوفود الرسمية المشاركة في كأس إفريقيا للمحليين “شان” بالجزائر، حسب بيان للوزارة الوصية.

وأضاف البيان٬بأن هذا النشاط الثقافي شهد حضور “زويليفليل مانديلا”٬حفيد الزعيم “نيلسون مانديلا” رفقة حرمه، إلى جانب مجموعة من مصممي الأزياء.

وأوضح ذات البيان٬بأن مثل هذه النشاطات الثقافية والفنية التي تقام على شرف ضيوف الجزائر،بهدف إبراز المقومات والموروث الثقافي الذي تزخر به بلادنا، وتثمين تراثنا الثقافي والحضاري، وكذا ترقية والترويج للسياحة الثقافية، وهذا من خلال تسخير وتعبئة عديد الهياكل والمنشآت الثقافية لمواكبة هذا الحدث الرياضي الهام.

حورية سعداوي

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