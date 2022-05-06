نفذت وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي الأسبوع المنصرم، هجمات جديدة ضد قوات الاحتلال المغربي بقطاعي المحبس وأوسرد، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وأبرز البلاغ العسكري رقم 525 الصادر عن وزارة الدفاع الوطني، أن مفارز متقدمة من جيشنا المغوار شددت أقصافها على تمركزات قوات الإحتلال المغربي المتخندقة بمناطق أكرارة الفرسيك ، أكويرة ولد أبلال ، أودي الظمران ، أودي أم أركبة ، سبخة تنوشاد بقطاع المحبس .

وكانت مفارز متقدمة من ضراغم جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها أمس الأربعاء على تخندقات قوات الاحتلال بقطاعي المحبس وأوسرد ، مستهدفة مناطق أسطيلة ولد بواكرين ، روس السبطي ، أودي أم أركبة .

وتتوالى هجمات أسود جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الإحتلال المغربي التى تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار .

(واص)

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