أفاد البلاغ العسكري رقم 501 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نفذت هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي.

وحسب نص البلاغ، فإن وحدلت من الجيش الصحراوي استهدفت يوم الجمعة قوات العدو المغربي باقصاف مركزة في المواقع بمنطقة اودي الظمران، و بمنطقة لعكد قطاع المحبس.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها أول أمس الخميس مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاعي المحبس وام ادريكة .

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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