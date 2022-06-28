وحدات البوليساريو تستهدف قوات العدو بقطاعي حوزة والمحبس

28 يونيو، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 569 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نفذوا هجومات جديدة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاعي حوزة والمحبس.

وحسب نص البلاغ، فإن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت يوم الاثنين قوات الاحتلال المغربي بمنطقتي فدرة لغراب وفدرة العش بقطاع حوزة.

كما قصف مقاتلو جيش التحرير الشعبي تواجدات جنود الاحتلال بمناطق لعكد، أكرارة الفرسيك، تنوشاد وأودي الظمران بقطاع المحبس.

وكانت مفارز متقدمة من وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قد قصفت أول أمس الأحد القوات المغربية الغازية بقطاعي الفرسية وحوزة وبمناطق الفيعيين، روس لكصيبين، فدرة المرس وفدرة أعزيزة.

رمزي أحمد توميات

28 يونيو، 2022

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