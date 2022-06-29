أفاد البلاغ العسكري رقم 570 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نفذت هجمات استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاع الفرسية.

وحسب نص البلاغ، فإن وحدات من الجيش الصحراوي، استهدفت قوات العدو المغربي ايوم الثلاثاء بأقصاف مركزة في منطقة روس اوديات الشديدة، منطقة روس لكصيبين قطاع الفرسية

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاعي حوزة والمحبس وبمناطق فدرة لغراب وفدرة العش ولعكد واكرارة الفرسيك وسبخة تنوشاد واودي الظمران.

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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