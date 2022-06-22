أفاد البلاغ العسكري رقم 565 الصادرعن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت هجمات استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاعي الفرسية والمحبس.

و استهدفت وحدات البوليساريو قوات العدو المغربي باقصاف مركزة بمنطقة اوديات الشديدة قطاع ومنطقة روس لكصيبين قطاع الفرسية، و بمنطقة الشيظمية، وكذا نقطة انذار الاحتلال 191 بمنطقة اودي ام اركبة قطاع المحبس

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق من يوم الاثنين ،مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاع المحبس وبمناطق لعكد واكويرة ولد ابلال

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.

رمزي أحمد توميات

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