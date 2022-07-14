وحدات البوليساريو تستهدف تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاع الكلتة

14 يوليو، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 582 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نفذت هجمات استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاع الكلتة.

وحسب نص البلاغ، فإن وحدات من الجيش الصحراوي استهدفت قوات العدو المغربي يوم الأربعاء بأقصاف مركزة بمنطقة اجبيل الكارة قطاع الكلتة.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت نيران اسلحتها في وقت سابق، مستهدفة مواقع القوات الغازية المغربية بقطاعات حوزة والمحبس والكلتة واوسرد وبمناطق روس ديرت وروس لكصيبين واكويرة ولد ابلال والجبيلات الخظر واسطيلة ولد بواكرين.

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف البلاغ.

رمزي أحمد توميات

14 يوليو، 2022

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