والي وهران يكشف عن جديد انتاج سيارات رونو وفيات

أكد والي ولاية وهران، سعيد سعيود أن مصنع “رونو” للسيارات الذي يتواجد بالولاية، سيشرع في الإنتاج خلال شهر نوفمبر الجاري.

وكشف سعيود، في لقاء مع الصحافة بمنتدى جريدة الجمهورية في وهران أن أول مركبة من علامة “فيات” الإيطالية، من المصنع الجاري إنجازه بوهران، ستخرج في الفاتح نوفمبر 2023، أي بعد الانتهاء من أشغال إنجاز المصنع الذي سيتربع على مساحة 120 هكتار بمنطقة طفراوي.

وأضاف ذات المتحدث أن المقر الذي سيحتضن مصنع إنتاج مركبات “فيات”، تم البدء رسميا في إنجازه، مجددا تأكيده أنه تم اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لتسهيل مهام المصنع من خلال بدء أشغال إيصال شبكة الغاز والكهرباء وقنوات الصرف الصحي.

وأشار والي وهران الى أن مسؤولي مجمع “ستيلانتيس” الإيطالي تعهدوا بإطلاق أول مركبة في أواخر السنة القادمة 2023، إلا أنه بعد نهاية المشاورات بين الجانبين، تم الاتفاق على إنتاج أول سيارة في السوق الجزائرية، في الفاتح نوفمبر من العام القادم.

وكشف نفس المسؤول ان “فيات” ستبدأ خلال المرحلة الأولى من الانتاج في تسويق نوعين من سياراتها، على أن يجري تصنيع أنواع أخرى لاحقا.

ليديا كبيش

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