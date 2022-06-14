تشهد ولاية سعيدة حركة هامة لبعث عجلة الاستثمار، من خلال إجراءات رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية العالقة التي لم تدخل حيّز الاستغلال لأسباب بروقراطية.

وحرص الوالي عبد العزيز جوادي، على إعطاء نَفَس جديد للواقع الاقتصادي منذ تعيينه على رأس ولاية سعيدة شهر سبتمبر 2021، حيث دأب على تشجيع الانبعاث الاقتصادي، ورفع العراقيل عن المشاريع المتوقّفة. وزادت وتيرة نشاط الوالي عبد العزيز جوادي بحلول سنة 2022، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون باعتبار السنة الجارية هي سنة اقتصاد بامتياز.

ولأجل ضمان انخراط ولاية سعيدة في تنمية مستدامة تتماشى مع توجّه السلطات العليا للبلاد، قام عبد العزيز جوادي، مؤخّرا بمنح مجموعة من التراخيص منها استثنائية ومنها عادية قصد رفع العراقيل عن جملة من المشاريع والسماح لأصحابها في المُضي قُدما نحو تحقيقها والشروع في عملية الاستغلال والإنتاج، ما سيسمح بتوفير مناصب شغل جديدة والدخول في إنتاج الثروة، ما سيقدّم قيمة مضافة هامة لولاية سعيدة.

كما اتّخذ والي سعيدة عبد العزيز جوادي قرارات صارمة لاسترجاع العقار الصناعي، الذي لم يتمّ استغلاله أو مُنِح سابقا بغير وجه حقّ، حيث تمّ إلى غاية الآن استرجاع 50 هكتار كمرحلة أولى، مع أُفق استرجاع أكثر من 6.5 هكتار، حيث لا تزال 27 قضية تنتظر الفصل النهائي فيها على مستوى المحاكم.

وفي سياق آخر، تعرف ولاية سعيدة من تولي عبد العزيز جوادي رئاسة جهازها التنفيذي ديناميكية اجتماعية لم يسبق لها مثيل، سمحت بإعطاء وجه مشرّف لبلديات الولاية، من خلال إشرافه على إطلاق الحملة التطوعية لنظافة المحيط بالولاية، التي بلغت أسبوعها الثلاثين دون توقّف بمشاركة 16 مديرية ولائية، والعديد من الجمعيات النشطة، وتُحظى بمتابعة مستمرة من طرف الوالي شخصيا، ما سمح برفع كميات كبيرة من النفايات فاقت 15000 طن.

ويتّفق متتبعو الشأن المحلي بولاية سعيدة، أنّ حركة التنمية أخذت منعرجا تصاعديا هاما من خلال التوجّه الاقتصادي لوالي الولاية والاهتمام البالغ في بعث المشاريع الاستثمارية المُتعثّرة التي ستمنح الولاية متنفّسا هاما من خلال مناصب الشغل التي سيستفيد منها أبناء الولاية، وكذا الحركة التجارية والاجتماعية التي ستلازم هذه المشاريع فور انطلاقها في مرحلة الانتاج و الاستغلال. كما ستسمح الأوعية العقارية المسترجعة من بعث عشرات المشاريع الجديدة التي سيكون لها وقعٌ كبير على مستقبل ولاية سعيدة ومكانتها في الخريطة الوطنية.

وليد بحري

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