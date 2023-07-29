والي بجاية: الدولة ستعوض كل مواطن تضرر من الحرائق

29 يوليو، 2023

جدد اليوم السبت، والي بجاية، كمال الدين كربوش، التأكيد على أن الدولة ستعوض كل مواطن يعاني من خسائر إثر هذه الحرائق فور استكمال عملية الاحصاء.

وطمأن كربوش خلال استقباله ممثلين عن قرية آيت أوصالح وبوداود ببلدية توجة، عائلات الضحايا والمتضررين من الحرائق بخصوص التعويضات.

وهذا بفضل الخلايا البلدية والولائية التي بدأت عملها المتمثل في الاحصاء قصد القيام بالتعويضات في أسرع وقت ممكن، يشير ذات المتحدث.

وأوضح والي بجاية أنه يتم العمل دون كلل من أجل تنمية هاته القرى، بما في ذلك قرية أيث أوصالح لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

في حين دعا ممثلي قرية أيث أوصالح وبوداود الى الاطلاع على عمل خلية الأزمة التي نصبت مباشرةً بعد اندلاع الحرائق للتكفل بالمواطنين المتضررين.

رمزي أحمد توميات

29 يوليو، 2023

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