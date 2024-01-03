والي العاصمة يُسدي تعليمات صارمة بالتحضير الجيد لاستقبال شهر رمضان الكريم

ترأس عشية أمس الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات للولاية، والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، إجتماعا للمجلس التنفيذي للولاية، خُصّص لدراسة ومناقشة التحضيرات التي تسبق حلول شهر رمضان المعظم، بحضور كل من الأمين العام للولاية، رئيس الديوان، المفتش العام، الولاة المنتدبون، المدراء التنفيذيون، مدراء المؤسسات العمومية الولائية، وإطارات الولاية.

ترأس عشية أمس الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات للولاية، والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، إجتماعا للمجلس التنفيذي للولاية، خُصّص لدراسة ومناقشة التحضيرات التي تسبق حلول شهر رمضان المعظم، بحضور كل من الأمين العام للولاية، رئيس الديوان، المفتش العام، الولاة المنتدبون، المدراء التنفيذيون، مدراء المؤسسات العمومية الولائية، وإطارات الولاية.

و أسدى والي العاصمة تعليمات خلال الاجتماع للولاة المنتدبين والمدراء تمثلت في، تسطير برنامج موحد شامل ومفصل لكافة الأنشطة الدينية، الثقافية، والرياضية التي تتناسب مع الشهر الفضيل، استكمال عملية التزويد بالإنارة المقتصدة للطاقة عبر البلديات التي لم يتم الانتهاء منها بعد وإتمام العملية على مستواها، تنظيم دورات ومسابقات رياضية ولائية، خاصة لكرة القدم ما بين الأحياء للهواة، تحمل اسم “كأس العاصمة”، إنشاء لجان مختلطة لمعاينة مدى امتثال مطاعم إفطار الصائمين لقواعد الصحة والسلامة، العمل على تهيئة وتنظيف محيط المساجد، بالإضافة الى تزيينها استقبالا للشهر الفضيل، و تكثيف عملية المراقبة والتفتيش على مستوى المحلات والمراكز التجارية، المذابح والمسالخ، قصد الامتثال الصارم لقواعد الصحة، لاسيما المحلات التي تغير نشاطها التجاري الذي لا يتماشى مع الشهر الفضيل.

و من بين الأوامر المُسداة كذلك، تسطير مخطط سير يسمح بتخفيف الضغط على الطرقات خاصة خلال أوقات الذروة، لاسيما التي تعرف ضغطا مروريا، العمل على تموين السوق بكافة المواد واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان مع إخطار مصالح الولاية بكافة العراقيل التي تستدعي حلا أو تدخلا لرفعها، مع موافاة المصالح الولائية بنشريات يومية لمدى تجسيد التعليمة على أرض الواقع، القيام بحملات تحسيسية وتوعية للحد من التبذير خلال الشهر الفضيل بالساحات العمومية، المساجد، مواقع التواصل الاجتماعي، ومختلف وسائل الإعلام،

ضرورة الرفع من القدرة الإنتاجية لبعض المواد على غرار مادة الحليب، نظرا لارتفاع الطلب على هذه المادة خلال شهر رمضان، ضرورة اتمام عملية تلقيح الأبقار ضد وباء الحمى القلاعية خلال نهاية الأسبوع، تسطير برنامج نقل يتماشى لاسيما مع الشهر الفضيل،

تسطير برنامج خاص لتزويد ساكنة العاصمة بالماء الشروب وإعادة النظر في الأوقات،

الرفع من عدد المداومة على مستوى المستشفيات والصيدليات، مع ضرورة التنسيق بين الولاة المنتدبون والمديريات المعنية فيما يخص حفلات الختان للأطفال، مطاعم الإفطار، المسابقات بمختلف توجهاتها، تنظيم مسابقة سنوية ثقافية تهتم بالطابع الشعبي للهواة تحمل اسم مغني معروف على غرار المغني”اعمر الزاهي”، وكذا التنسيق بين كل من مديرية الشباب والرياضية، الولاة المنتدبين، ورؤساء البلديات للانشطة الرياضية التي سيتم إجراؤها مع إشراك الجمعيات و أعضاء المجلس الأعلى للشباب.